«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 8 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и СКА. Игра на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург

«Торпедо» анонсировало матч со СКА роликом, в котором защитник Антон Сизов едет на «Замбони» по льду «Нагорного». В конце видео появляется надпись: «Осторожно, токсично». В ролике звучит песня Бритни Спирс Toxic. Матч состоится 8 сентября в Нижнем Новгороде. В минувшее межсезонье бывший тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов возглавил СКА, а Сизов вернулся в «Торпедо».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.