Форварды «Локомотива» Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой

Форварды «Локомотива» Артур Каюмов и Никита Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Оба хоккеиста минувшим летом перенесли операции в Германии и восстанавливались после травм.
Фото: ХК «Локомотив»
Фото: ХК «Локомотив»
Каюмов восстанавливается после травмы, полученной ещё во время серии матчей плей-офф. Форвард ярославского клуба получил повреждение в первом матче финала Кубка Гагарина после удара в голову от защитника «Трактора» Логана Дэя, который был наказан пятиминутным штрафом.
«Локомотив» в первом матче нового сезона КХЛ обыграл по буллитам «Трактор» со счётом 2:1. В следующей игре ярославский клуб встретится с «Северсталью» 9 сентября.