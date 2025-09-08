Форварды «Локомотива» Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой

Форварды «Локомотива» Артур Каюмов и Никита Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Оба хоккеиста минувшим летом перенесли операции в Германии и восстанавливались после травм.

Фото: ХК «Локомотив»

Каюмов восстанавливается после травмы, полученной ещё во время серии матчей плей-офф. Форвард ярославского клуба получил повреждение в первом матче финала Кубка Гагарина после удара в голову от защитника «Трактора» Логана Дэя, который был наказан пятиминутным штрафом.

«Локомотив» в первом матче нового сезона КХЛ обыграл по буллитам «Трактор» со счётом 2:1. В следующей игре ярославский клуб встретится с «Северсталью» 9 сентября.