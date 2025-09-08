Скидки
Хоккей

Джош Ливо дисквалифицирован на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025

Джош Ливо дисквалифицирован на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025
Комментарии

В понедельник, 8 сентября, Дисциплинарный комитет КХЛ завершил рассмотрение заявления нападающего «Трактора» Джошуа Ливо на двухматчевую дисквалификацию, вынесенную хоккеисту за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025 Фонбет КХЛ. Ливо отказано в иске на двухматчевую дисквалификацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня, таким образом, игрок пропустит матчи с «Нефтехимиком» и СКА.

По итогам сезона-2024/2025 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в символическую сборную. В межсезонье канадский форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в «Трактор».

