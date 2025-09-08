Скидки
Дементьев ответил на вопрос, является ли дисквалификация Джоша Ливо справедливой

Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал двухматчевую дисквалификацию нападающего «Трактора» Джоша Ливо за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025 КХЛ.

— Справедлива ли дисквалификация Джоша Ливо?
— Скажу так: есть регламент, который является законом. Нельзя делать какие-либо исключения. Там же не только он, есть и другие подверженные наказанию.

— Мёрфи наказания избежал, как некоторые сообщают.
— Каждый случай индивидуален. Давайте исходить из того, что всё по букве закона. Опять же, причины могут быть разные: у кого-то могут быть уважительные, у кого-то нет, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

