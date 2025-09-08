Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужен противовес подобным решениям». Дементьев — о двухматчевой дисквалификации Ливо

«Нужен противовес подобным решениям». Дементьев — о двухматчевой дисквалификации Ливо
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что КХЛ нужен профсоюз, который будет защищать интересы игроков лиги. Ранее форвард «Трактора» Джош Ливо был дисквалифицирован на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025 КХЛ.

— Как оцените санкцию в отношении Ливо? Он ведь не приехал на факультативную часть сезона — на церемонию. И выступает уже в другом клубе.
— В плане санкций и других вопросов нужен противовес подобным принимаемым решениям. В НХЛ — это ассоциация игроков. У нас на первое время можно сделать такое с агентами, чтобы интересы хоккеистов были представлены при обсуждении подобных нюансов, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Дементьев ответил на вопрос, является ли дисквалификация Джоша Ливо справедливой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android