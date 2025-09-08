«Нужен противовес подобным решениям». Дементьев — о двухматчевой дисквалификации Ливо

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что КХЛ нужен профсоюз, который будет защищать интересы игроков лиги. Ранее форвард «Трактора» Джош Ливо был дисквалифицирован на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025 КХЛ.

— Как оцените санкцию в отношении Ливо? Он ведь не приехал на факультативную часть сезона — на церемонию. И выступает уже в другом клубе.

— В плане санкций и других вопросов нужен противовес подобным принимаемым решениям. В НХЛ — это ассоциация игроков. У нас на первое время можно сделать такое с агентами, чтобы интересы хоккеистов были представлены при обсуждении подобных нюансов, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.