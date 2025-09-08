Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» забрал вратаря Алексея Щетилина из списка отказов «Трактора»

«Сочи» забрал вратаря Алексея Щетилина из списка отказов «Трактора»
Комментарии

«Сочи» забрал из списка отказов голкипера Алексея Щетилина, сообщает пресс-служба клуба. Ранее вратаря туда поместил «Трактор». Игрок подписал с южным клубом двусторонний контракт до конца нынешнего сезона.

«Приветствуем Алексея в системе «леопардов» и желаем успехов!» — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

В прошлом сезоне 24-летний голкипер играл в системе «Трактора», Щетилин провёл за «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ с 92% отражённых бросков и пять игр — в плей-офф (94,4% отражённых бросков). Всего в ВХЛ на счету Алексея 109 матчей, в том числе и за тюменский «Рубин», с которым стал вратарь чемпионом ВХЛ, отразив 93,1% бросков. На уровне КХЛ игрок пока не выступал.

Материалы по теме
Голдобин — в СКА, Денисенко — в «Ак Барсе». Полная таблица трансферов КХЛ. Все переходы
Голдобин — в СКА, Денисенко — в «Ак Барсе». Полная таблица трансферов КХЛ. Все переходы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android