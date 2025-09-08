«Сочи» забрал вратаря Алексея Щетилина из списка отказов «Трактора»

«Сочи» забрал из списка отказов голкипера Алексея Щетилина, сообщает пресс-служба клуба. Ранее вратаря туда поместил «Трактор». Игрок подписал с южным клубом двусторонний контракт до конца нынешнего сезона.

«Приветствуем Алексея в системе «леопардов» и желаем успехов!» — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

В прошлом сезоне 24-летний голкипер играл в системе «Трактора», Щетилин провёл за «Челмет» 25 матчей в чемпионате ВХЛ с 92% отражённых бросков и пять игр — в плей-офф (94,4% отражённых бросков). Всего в ВХЛ на счету Алексея 109 матчей, в том числе и за тюменский «Рубин», с которым стал вратарь чемпионом ВХЛ, отразив 93,1% бросков. На уровне КХЛ игрок пока не выступал.