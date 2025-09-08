Гатиятулин: Лямкин — игрок НХЛ по уровню таланта и при правильном подходе

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выразил мнение, что защитник казанского клуба Никита Лямкин мог бы заиграть в НХЛ.

— Многие игроки в прошлом сезоне здорово проявили себя при вас. Но кажется, прошлогодний успех из них готов повторить только Лямкин, который и на предсезонке показывает отличную результативность.

— Почему только Лямкин? Я уверен, что у нас даже опытные игроки потолка своего не достигли. Наша задача — создать для них условия, у всех наших ребят есть потенциал.

Даже если взять опытного Семёнова, всегда было мнение, что это центр с набором качеств под второе-третье звено, но у нас он дорос до центра первого и отлично проявил себя в этой роли. А что касается конкретно Лямкина, думаю, по уровню таланта и при правильном подходе он — игрок НХЛ, — приводит слова Гатиятулина «Бизнес Online».