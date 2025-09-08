Скидки
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира высказался о шансах «Сочи» на плей-офф КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил шансы Владимира Крикунова вывести «Сочи» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Напомним, 75-летний специалист возглавил клуб в это межсезонье.

«При всём уважении к Владимиру Васильевичу — да, у него большой багаж, но для плей-офф нужно усиление, нужны определённые качества и многое другое. Немало нюансов, поэтому я сомневаюсь», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

В первом матче в сезоне-2025/2026 «Сочи» уступил «Спартаку» со счётом 3:4. Следующим соперником южного клуба станет московское «Динамо». Встреча состоится во вторник, 9 сентября, в Москве.

