Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григорий Денисенко забил первый гол за «Ак Барс» в матче с «Авангардом»

Григорий Денисенко забил первый гол за «Ак Барс» в матче с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко забил свой первый гол за казанский клуб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Форвард отличился на пятой минуте матча с омским «Авангардом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)    

Таким образом, Денисенко открыл счёт в матче и вывел свою команду вперёд. Ассистировали ему Брэндон Биро и Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Материалы по теме
«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока
«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android