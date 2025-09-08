Григорий Денисенко забил первый гол за «Ак Барс» в матче с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко забил свой первый гол за казанский клуб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Форвард отличился на пятой минуте матча с омским «Авангардом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таким образом, Денисенко открыл счёт в матче и вывел свою команду вперёд. Ассистировали ему Брэндон Биро и Дмитрий Яшкин.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.