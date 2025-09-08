Скидки
«Рад оказаться здесь». Американский форвард «Шанхайских Драконов» оценил уровень КХЛ

Американский нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз назвал КХЛ очень сильной и конкурентной лигой. Напомним, 29-летний форвард стал игроком китайского клуба в это межсезонье.

«КХЛ – это очень сильная и конкурентная лига, здесь собраны высококлассные хоккеисты. Есть игроки из Северной Америки, например, в нашей команде. Сюда также едут тренеры из Северной Америки. Я рад оказаться здесь», – приводит слова Сюсиза Metaratings.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

