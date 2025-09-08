«Всё зависит от его игры». Майк Салливан — о шансах Адама Фокса попасть на ОИ-2026

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной США Майк Салливан оценил шансы защитника «Рейнджерс» Адама Фокса поехать на Олимпиаду — 2026.

«Всё зависит от его игры. Он обладатель «Норрис Трофи» (в 2021 году. — Прим. «Чемпионата») и всё ещё молод, способен на игру элитного уровня. Наша задача – помочь ему выйти на него. Мы верим в Фокса и сделаем всё, что в наших силах», – приводит слова Салливана Sportskeeda.

В минувшем сезоне Фокс принял участие в 74 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, где отметился 10 заброшенными шайбами и 51 результативной передачей при коэффициенте полезности «+9». В составе национальной команды Адам выступал на Турнир четырёх наций — 2025.