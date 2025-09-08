Скидки
Нападающий «Спартака» Порядин: в новом сезоне нам нужно исключить глупые ошибки
Нападающий «Спартака» Павел Порядин поделился мнением об изменениях московского клуба в это межсезонье.

«Думаю, что ребята в этом сезоне в голове сделали работу над ошибками. Мы разобрали и будем понимать, как нужно играть, чтобы не ошибаться, то есть исключить глупые ошибки. Мы не так активно играли в обороне. Я надеюсь, это мы исправим. Костяк команды остался, были точечные усиления, и теперь нам надо больше разбирать тактические моменты игры», — приводит слова Порядина Legalbet.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

