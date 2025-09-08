Канадский тренер «Омских Крыльев»: друзья не были шокированы моим переездом в Россию

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл рассказал, как его окружение отреагировало на переезд из Канады в Россию.

— Интересно, как отреагировали ваши друзья и коллеги в Канаде? Например, менеджер вашей предыдущей команды, когда вы решили уехать в Россию во вторую лигу. Это ведь нетипичная ситуация.

— Знаете, я не воспринимаю это так, будто приехал во «вторую лигу». Я приехал работать с Ги [Буше], работать в системе «Авангарда», работать в очень сильной организации. Так я это и вижу.

Мои близкие друзья не были шокированы. Они знают, что я человек, который любит вызовы, умеет адаптировать свою жизнь ради тех, кого любит, ради возможности прожить приключение и увидеть разные части света. Самое важное — это поддержка жены и детей, их понимание того, что на кону, и их согласие. Я бы не оказался здесь, если бы семья сказала «нет» или чувствовала себя некомфортно.

Например, они провели здесь два месяца, только недавно вернулись домой. Им понравилось. Так что для них это было: «Окей, Луи, для тебя это будет хорошим вызовом и интересным опытом». Я был к этому готов.

Я провёл почти 12 лет в CHL, работал с Hockey Canada, участвовал во многих турнирах. Но для меня важно было получить новый вызов, попасть другую реальность, поработать с мужской командой. Это было приоритетом.

И люди вокруг сказали: «Вперёд». Все мои близкие друзья и семья поддержали меня, они рады. Вы бы видели, сколько сообщений я сейчас получаю от друзей и родственников, которые хотят приехать в гости. Они видят фотографии, видят, где я живу, чем занимаюсь. У многих появилось желание приехать сюда. Это здорово, — цитирует Робитайла «ВсеПроСпорт».