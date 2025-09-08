«Барыс» перевёл защитника Иэна Маккошена в список травмированных

30-летний защитник «Барыса» Иэн Маккошен переведён в список травмированных и пропустит ближайшие матчи, сообщает пресс-служба астанинского клуба. Игрок обороны получил перелом носа по ходу матча с «Трактором» (4:3 ОТ).

Большую часть своей карьеры Маккошен, задрафтованный в 2013 году «Флоридой Пантерз», провёл в Северной Америке. В его статистике числятся 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 матча в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в сезоне-2024/2025. За 61 игру в составе «Куньлуня» он записал в свой актив четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач, заблокировав при этом 90 бросков соперников и проведя 113 силовых приёмов.