«Барыс» перевёл защитника Иэна Маккошена в список травмированных
30-летний защитник «Барыса» Иэн Маккошен переведён в список травмированных и пропустит ближайшие матчи, сообщает пресс-служба астанинского клуба. Игрок обороны получил перелом носа по ходу матча с «Трактором» (4:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 05:37 (5x4) 1:1 Шайхмедденов (Мухаметов) – 08:09 (5x5) 2:1 Савицкий (Кайыржан, Шайхмедденов) – 32:08 (5x4) 2:2 Горюнов-Рольгизер (Ливо, Коромыслов) – 36:16 (5x5) 3:2 Томпсон (Веккионе, Галимов) – 52:42 (5x3) 3:3 Дюбе (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 57:31 (6x5) 4:3 Уолш (Масси, Морелли) – 60:15 (4x3)
Большую часть своей карьеры Маккошен, задрафтованный в 2013 году «Флоридой Пантерз», провёл в Северной Америке. В его статистике числятся 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 матча в АХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в сезоне-2024/2025. За 61 игру в составе «Куньлуня» он записал в свой актив четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач, заблокировав при этом 90 бросков соперников и проведя 113 силовых приёмов.
