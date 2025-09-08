Скидки
Хоккей

Нападающий Никита Коростелёв: осознаю, какая ответственность лежит на мне в «Спартаке»

Нападающий Никита Коростелёв: осознаю, какая ответственность лежит на мне в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Никита Коростелёв рассказал о своей адаптации в команде. Напомним, форвард перешёл в клуб в межсезонье из челябинского «Трактора». Игрок дебютировал за «Спартак» в матче с «Сочи» (4:3) и отметился победным голом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4)     1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5)     2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3)     3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4)     3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5)     4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)    

«Очень приятно здесь находиться, играть уже при домашних трибунах. Потрясающая атмосфера, в этом сомнений никогда не было. Адаптация в команде — 10 из 10, всё комфортно. Надеюсь, дальше так и будет продолжаться. Диалог с тренерским штабом идёт ежедневно.

Пока всё отлично, работа ведётся ежедневно, будет продолжаться весь сезон как бы ни складывался результат — хорошо ли, плохо ли. Это процесс, на котором мы концентрируемся ежедневно. Ответственность, возложенную на меня, понимаю. В нашем спорте это привилегия. То, что она есть, — это прекрасно. Буду стараться не подвести команду», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

