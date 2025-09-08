Нападающий Никита Коростелёв: осознаю, какая ответственность лежит на мне в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Никита Коростелёв рассказал о своей адаптации в команде. Напомним, форвард перешёл в клуб в межсезонье из челябинского «Трактора». Игрок дебютировал за «Спартак» в матче с «Сочи» (4:3) и отметился победным голом.
«Очень приятно здесь находиться, играть уже при домашних трибунах. Потрясающая атмосфера, в этом сомнений никогда не было. Адаптация в команде — 10 из 10, всё комфортно. Надеюсь, дальше так и будет продолжаться. Диалог с тренерским штабом идёт ежедневно.
Пока всё отлично, работа ведётся ежедневно, будет продолжаться весь сезон как бы ни складывался результат — хорошо ли, плохо ли. Это процесс, на котором мы концентрируемся ежедневно. Ответственность, возложенную на меня, понимаю. В нашем спорте это привилегия. То, что она есть, — это прекрасно. Буду стараться не подвести команду», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».
- 8 сентября 2025
-
20:02
-
19:29
-
19:20
-
18:48
-
18:40
-
18:24
-
18:16
-
17:44
-
17:22
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:25
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:10
-
12:55