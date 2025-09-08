«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в гостевом матче

Сегодня, 8 сентября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На пятой минуте нападающий Григорий Денисенко забил первый гол и вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте защитник Митчелл Миллер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.