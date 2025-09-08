Скидки
Главная Хоккей Новости

Авангард — Ак Барс, результат матча 8 сентября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в гостевом матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

На пятой минуте нападающий Григорий Денисенко забил первый гол и вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте защитник Митчелл Миллер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
