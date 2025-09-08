«У нас нет предела». Нападающий «Шанхайских Драконов» Фу — о целях на сезон

Нападающий «Шанхайских Драконов» Паркер Фу рассказал о целях команды на сезон и заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина.

– Какая главная цель «Шанхая» на сезон?

– Мы ставим перед собой высокие цели. В команде собрались хорошие игроки, у нас здесь особенная группа. Все мотивированы, у нас нет какого-то предела. Мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Просто выхода в плей-офф нам будет недостаточно. Мы хотим пройти как можно дальше.

– В команде много новичков. Уже есть взаимопонимание между игроками?

– Полного взаимопонимания пока ещё нет. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы все собрались. Но всё идёт хорошо. У нас было несколько качественных тренировок. Видно, что все на одной волне, – приводит слова Фу «Спорт день за днём».