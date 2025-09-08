Скидки
Главная Хоккей Новости

Металлург — Салават Юлаев, результат матча 8 сентября 2025 года, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Металлург» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
