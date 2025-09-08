«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Металлург» в овертайме

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.