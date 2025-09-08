Скидки
Главная Хоккей Новости

Крайдер: Юров заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребёнок. Неплохая шутка

Нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер рассказал, как российский форвард «Миннесоты Уайлд» Данила Юров над ним пошутил. Напомним, Юров в межсезонье работает в группе с Крайдером и другими игроками НХЛ.

«Он заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребёнок. Неплохая шутка, принято. (смеётся).

Какие у Юрова шансы в НХЛ? Всё зависит от проделанной работы, но у него есть достаточный набор навыков и хорошие габариты. Он похож на Дорофеева, когда я впервые катался с ним. Способности были видны, он работал, а теперь посмотрите на него – забил 35 голов. Но Даниле ещё только предстоит воспользоваться возможностью», – приводит слова Крайдера The Athletic.

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл 51 матч за магнитогорский клуб и набрал 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе «Металлурга» Юров выиграл Кубок Гагарина.

