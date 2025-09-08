«Лада» переиграла «Автомобилист» в первом матче сезона

Сегодня, 8 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.
В составе тольяттинского клуба отличись Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
- 8 сентября 2025
-
21:30
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:47
-
20:43
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:02
-
19:29
-
19:20
-
18:48
-
18:40
-
18:24
-
18:16
-
17:44
-
17:22
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:25