Главная Хоккей Новости

Лада — Автомобилист, результат матча 8 сентября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Лада» переиграла «Автомобилист» в первом матче сезона
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Чивилёв (Кугрышев, Холлоуэлл) – 08:52 (5x5)     1:1 Мэйсек (Бусыгин, Шаров) – 09:24 (5x5)     1:2 Бусыгин – 14:44 (5x5)     2:2 Кугрышев (Савчук, Чивилёв) – 35:09 (5x5)     3:2 Дяденькин (Земчёнок) – 41:25 (5x5)     4:2 Сёмин – 44:14 (5x5)     4:3 Мэйсек (Шаров, Воробьёв) – 57:39 (5x5)    

В составе тольяттинского клуба отличись Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
