«Ребятам всё объяснили, они услышали». Гатиятулин высказался о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В чём-то этот матч был похож на предыдущий: соперник начинал сезон при своих болельщиках, активный и агрессивный хоккей при своих болельщиках. Нашей задачей было не допустить такого начала, как в прошлый раз, здесь ребятам всё объяснили, и они всё услышали, сразу включились в игру, начали создавать моменты, забили голы, а затем довели матч до победы.

Всего лишь второй матч чемпионата, понимали, что соперник претендует на самые высокие цели. Получилась примерно равная игра, нужно было идти от смены к смене, поймать стабильность. В целом, получалось, но ещё есть над чем работать. Да, пока играем отрезками, но все команды в лиге равны, у всех есть свои козыри. Задача тренеров – находить слабые места у соперников», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.