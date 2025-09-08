Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ребятам всё объяснили, они услышали». Гатиятулин высказался о победе над «Авангардом»

«Ребятам всё объяснили, они услышали». Гатиятулин высказался о победе над «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

«В чём-то этот матч был похож на предыдущий: соперник начинал сезон при своих болельщиках, активный и агрессивный хоккей при своих болельщиках. Нашей задачей было не допустить такого начала, как в прошлый раз, здесь ребятам всё объяснили, и они всё услышали, сразу включились в игру, начали создавать моменты, забили голы, а затем довели матч до победы.

Всего лишь второй матч чемпионата, понимали, что соперник претендует на самые высокие цели. Получилась примерно равная игра, нужно было идти от смены к смене, поймать стабильность. В целом, получалось, но ещё есть над чем работать. Да, пока играем отрезками, но все команды в лиге равны, у всех есть свои козыри. Задача тренеров – находить слабые места у соперников», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Первый гол Денисенко после возвращения из Америки! «Ак Барс» испортил юбилей «Авангарда»
Первый гол Денисенко после возвращения из Америки! «Ак Барс» испортил юбилей «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android