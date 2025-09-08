Гатиятулин — о пробном контракте Алистрова: в ближайшее время «Ак Барс» всё уладит

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о пробном контракте с клубом нападающего Владимира Алистрова. Напомним, 2 сентября 2025 года форвард покинул СКА.

— Не успели дозаявить Владимира Алистрова перед игрой в Магнитогорске. Провёл с командой две тренировки. Ряд новичков добавился к нам буквально перед стартом чемпионата, сейчас наша задача — адаптировать их, найти баланс.

— Пробный статус контракта Алистрова — это исключительно юридический момент?

— Да, совершенно верно. Есть моменты, которые мы в ближайшее время уладим, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.