Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о пробном контракте Алистрова: в ближайшее время «Ак Барс» всё уладит

Гатиятулин — о пробном контракте Алистрова: в ближайшее время «Ак Барс» всё уладит
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о пробном контракте с клубом нападающего Владимира Алистрова. Напомним, 2 сентября 2025 года форвард покинул СКА.

— Не успели дозаявить Владимира Алистрова перед игрой в Магнитогорске. Провёл с командой две тренировки. Ряд новичков добавился к нам буквально перед стартом чемпионата, сейчас наша задача — адаптировать их, найти баланс.

— Пробный статус контракта Алистрова — это исключительно юридический момент?
— Да, совершенно верно. Есть моменты, которые мы в ближайшее время уладим, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Первый гол Денисенко после возвращения из Америки! «Ак Барс» испортил юбилей «Авангарда»
Первый гол Денисенко после возвращения из Америки! «Ак Барс» испортил юбилей «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android