«Обсуждали ещё на предсезонке». Главный тренер «Ак Барса» — об игре Бердина с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря казанской команды Михаила Бердина в матче с «Авангардом» (2:1).

— Михаила Бердина поставили в ворота, потому что планируете по очереди использовать голкиперов? Или был подтекст матча с бывшей командой?

— При определении состава обращаем внимание на разные факторы, всё учитываем. Вы понимаете, что особо настраиваться Михаилу не нужно было на «Авангард», мы этот момент с ним обсуждали ещё на предсезонке. Сказали, что планируем его на матч в Омске. Он молодец, всё подчистил сегодня, если были какие-то ошибки у обороны, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.