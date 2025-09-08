«Обсуждали ещё на предсезонке». Главный тренер «Ак Барса» — об игре Бердина с «Авангардом»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря казанской команды Михаила Бердина в матче с «Авангардом» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5) 0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5) 1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)
— Михаила Бердина поставили в ворота, потому что планируете по очереди использовать голкиперов? Или был подтекст матча с бывшей командой?
— При определении состава обращаем внимание на разные факторы, всё учитываем. Вы понимаете, что особо настраиваться Михаилу не нужно было на «Авангард», мы этот момент с ним обсуждали ещё на предсезонке. Сказали, что планируем его на матч в Омске. Он молодец, всё подчистил сегодня, если были какие-то ошибки у обороны, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
