«Победу заслужил «Ак Барс». Ги Буше — о первом матче «Авангарда» в сезоне КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги первого матча в новом сезоне КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2).

«Считаю, что на старте матча мы действовали неплохо, достаточно уверенно. Но после гола «Ак Барса» мы занервничали и, вместо того чтобы сохранять спокойствие и терпеливо действовать дальше, начали торопиться, хотели как можно скорее взять реванш, и это сыграло с нами злую шутку. В концовке противник просто нас обошёл, они были лучше. Могли ли мы сравнять? Да, могли. Была ли у нас возможность забивать? Да, была. Могло стать 2:2, но они действовали уверенно, стабильно, не позволяли создавать нам много моментов. Я верю в то, что ты всегда получаешь по заслугам, и сегодня победу заслужил «Ак Барс», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.