Ги Буше: игроки «Авангарда» слишком расстроились после первого гола «Ак Барса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Ак Барса» (1:2) в матче нового сезона КХЛ заявил, что игроки омской команды сильно расстроились после первого гола казанцев.

«Не хочется признавать, но я считаю, что удача сыграла свою роль сегодня. Первый матч регулярки, у всех зашкаливали эмоции, все устали от предсезонки и хотели порадовать болельщиков. После первого гола «Ак Барса» все слишком сильно расстроились, слишком много времени успокаивались потом. Если бы забили мы раньше, то игра могла бы сложиться по-другому. Нам нужно учиться справляться с такими ситуациями, в принципе, в третьем периоде мы уже показывали то, что похоже на свою игру», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.