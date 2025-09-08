Скидки
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: игроки «Авангарда» слишком расстроились после первого гола «Ак Барса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Ак Барса» (1:2) в матче нового сезона КХЛ заявил, что игроки омской команды сильно расстроились после первого гола казанцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

«Не хочется признавать, но я считаю, что удача сыграла свою роль сегодня. Первый матч регулярки, у всех зашкаливали эмоции, все устали от предсезонки и хотели порадовать болельщиков. После первого гола «Ак Барса» все слишком сильно расстроились, слишком много времени успокаивались потом. Если бы забили мы раньше, то игра могла бы сложиться по-другому. Нам нужно учиться справляться с такими ситуациями, в принципе, в третьем периоде мы уже показывали то, что похоже на свою игру», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

