Хоккей

Рашевский: у «Авангарда» — топовый состав. Были все возможности забивать «Ак Барсу» больше

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче нового сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

«Плохие два периода, в третьем исправились, могли сравнять, но в концовке немного не хватило мастерства и наработок. Есть время подправить игру в большинстве, самое главное, что мы бились до конца. На следующий матч выйдем с другим настроем, будем начинать с первого периода.

Не могу сказать, что не хватало тонуса. Нам не доставало практики игровой, из-за этого мы с первых минут и не начали играть в свой хоккей. В третьем периоде проснулись, начало что-то получаться. «Ак Барс» — хорошая команда, но и у нас — топовый состав. Были все возможности забивать больше, была куча моментов. Нам есть что подправить, так что выйдем на следующий матч только побеждать», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Первый гол Денисенко после возвращения из Америки! «Ак Барс» испортил юбилей «Авангарда»
