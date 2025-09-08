Скидки
Главная Хоккей Новости

Рашевский: возможно, кто-то в «Авангарде» и перенервничал. Мы должны начинать агрессивно

Рашевский: возможно, кто-то в «Авангарде» и перенервничал. Мы должны начинать агрессивно
Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский после поражения от «Ак Барса» (1:2) в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги не исключил, что некоторые игроки омской команды могли перенервничать или перегореть.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

— Сложилось ощущение, что «Авангард» сегодня перегорел, потому что было очень много брака.
— Возможно, кто-то перенервничал, перегорел. Но мы все опытные, взрослые ребята, у нас не так много молодых. Мы должны уверенно начинать матчи, жёстко и агрессивно, но сегодня мы немного проспали, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Авангард» проведёт с хабаровским «Амуром» дома 11 сентября.

