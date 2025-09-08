Скидки
Хоккей Новости

Вратарь «Ак Барса» Бердин: начинать сезон всегда непросто. Вспоминаешь, как шайбу ловить

Вратарь «Ак Барса» Бердин: начинать сезон всегда непросто. Вспоминаешь, как шайбу ловить
Голкипер «Ак Барса» Михаил Бердин поделился своими эмоциями после победы над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

— Эмоции после победы всегда положительные, с хорошим настроением едем домой, особенно после успеха здесь. Не сказать что готовился именно к «Авангарду». У меня большой список бывших команд. Просто готовился к первой игре за «Ак Барс», начинать сезон всегда непросто, нужно вспомнить, как всё работает, как шайбу ловить. Подготовился хорошо, потрудился, получился хороший результат. Спасибо команде, что блокировали, помогали.

— В эпизоде с голом Прохоркина сделали всё, что могли?
— Там Николай здорово сыграл, показал бросок, я чуть выдвинулся. Потянулся вперёд, хотел выбить, наверное, больше моя ошибка, — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

