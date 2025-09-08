Скидки
Хоккей

Бердин: у «Авангарда» стал более прямолинейный стиль. Немножко вернулся во времена НХЛ

Бердин: у «Авангарда» стал более прямолинейный стиль. Немножко вернулся во времена НХЛ
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин после победы над «Авангардом» (2:1) рассказал, как изменился стиль у омской команды. Напомним, в прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

— Какой отрезок в исполнении «Авангарда» вам показался наиболее интенсивным?
— Наверное, первые минуты. Я ещё по юниорской сборной помню: нам говорили, что канадцы активно начинают в первые 10 минут, им это важно. Нужно выдержать эти 10 минут, и потом будет проще. И всегда это работало. Видно, что «Авангард» играет в канадский хоккей, первые 10 минут сумбур был, бросали, бежали, а потом мы стали играть гораздо лучше, чем они.

— Насколько изменилась игра «Авангарда»?
— Изменилась — с учётом изменения в составе. Стал более прямолинейный стиль, много бросков от бортов, пытаются набросить и найти добивание, подставление. Немножко вернулся во времена НХЛ, — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

