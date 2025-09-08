Скидки
Бердин – об уходе из «Авангарда»: приятно, что никто не вставлял палки в колёса

Голкипер казанского «Ак Барса» Михаил Бердин поделился подробностями своего ухода из омского «Авангарда».

— Ваш уход из «Авангарда» получился непростым, вынужденным. На какой ноте расстался с руководством?
— Расстался хорошо. Считаю, что руководители мне тоже навстречу пошли, приятно, что никто палки в колёса не вставлял, помогали найти лучший вариант для меня. Так что огромная благодарность им, — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард» – в 11 встречах он одержал семь побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,87. В июле игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.

