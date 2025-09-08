Бландизи получил дисциплинарный штраф за неприличный жест в своём первом матче за СКА

Новичок СКА нападающий Джозеф Бландизи получил дисциплинарный штраф в своей дебютной игре за армейцев с «Торпедо» до конца матча за неприличный жест. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками соперника и показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо». За свои действия Джозеф получил дисциплинарный штраф до конца матча.

СКА также был наказан двухминутным штрафом за нарушение численного состава, так как Бландизи не сменился — и на площадке оказались шесть полевых игроков клуба из Санкт-Петербурга.