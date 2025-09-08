Скидки
Главная Хоккей Новости

Бландизи получил дисциплинарный штраф за неприличный жест в своём первом матче за СКА

Новичок СКА нападающий Джозеф Бландизи получил дисциплинарный штраф в своей дебютной игре за армейцев с «Торпедо» до конца матча за неприличный жест. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками соперника и показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо». За свои действия Джозеф получил дисциплинарный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА также был наказан двухминутным штрафом за нарушение численного состава, так как Бландизи не сменился — и на площадке оказались шесть полевых игроков клуба из Санкт-Петербурга.

