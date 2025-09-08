Скидки
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Адмирал, результат матча 8 сентября 2025 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» победил в первом матче сезона, обыграв «Шанхайских Драконов» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Адмирал» из Владивостока. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5)     0:2 Гераськин – 19:44 (4x5)     1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4)     2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4)     2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5)     3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5)     3:4 Гераськин – 65:00    

На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
