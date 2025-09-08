«Адмирал» победил в первом матче сезона, обыграв «Шанхайских Драконов» в серии буллитов

Сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Адмирал» из Владивостока. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.
На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 8 сентября 2025
