Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — СКА, результат матча 8 сентября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

СКА потерпел второе поражение на старте сезона, проиграв «Торпедо» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол в матче. На 22-й минуте форвард СКА Николай Голдобин сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте форвард Сергей Плотников восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, СКА потерпел второе поражение на старте сезона. Ранее команда Игоря Ларионова проиграла «Шанхайским Драконам» (4:7).

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Бландизи получил дисциплинарный штраф за неприличный жест в своём первом матче за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android