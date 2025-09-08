СКА потерпел второе поражение на старте сезона, проиграв «Торпедо» в овертайме

Сегодня, 8 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол в матче. На 22-й минуте форвард СКА Николай Голдобин сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте форвард Сергей Плотников восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, СКА потерпел второе поражение на старте сезона. Ранее команда Игоря Ларионова проиграла «Шанхайским Драконам» (4:7).