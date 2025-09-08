«Была самоотдача и вера друг в друга». Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Тяжёлый матч для нас, хороший соперник, тем более играл дома. Нам пришлось много обороняться и терпеть, Александр Самонов провёл феноменальный матч. Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым. Просили ребят сфокусироваться. Мы играли против команды, в которой много мастеров. Ребята молодцы, все играли в обороне, когда это нужно было.
– Известно, что с Пименовым?
– Он получил повреждение, завтра будет осмотр, так что там поймём, насколько он выбыл.
– Победили одного из фаворитов сегодня. Какое отношение хотите от игроков видеть к этой победе?
– Только начали чемпионат, гордиться пока нечем. Полезно было выиграть «Металлург» в плане уверенности, ребята поняли, что нужно верить и бороться до конца, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
