«Была самоотдача и вера друг в друга». Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Тяжёлый матч для нас, хороший соперник, тем более играл дома. Нам пришлось много обороняться и терпеть, Александр Самонов провёл феноменальный матч. Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым. Просили ребят сфокусироваться. Мы играли против команды, в которой много мастеров. Ребята молодцы, все играли в обороне, когда это нужно было.

– Известно, что с Пименовым?

– Он получил повреждение, завтра будет осмотр, так что там поймём, насколько он выбыл.

– Победили одного из фаворитов сегодня. Какое отношение хотите от игроков видеть к этой победе?

– Только начали чемпионат, гордиться пока нечем. Полезно было выиграть «Металлург» в плане уверенности, ребята поняли, что нужно верить и бороться до конца, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».