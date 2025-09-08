Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Была самоотдача и вера друг в друга». Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»

«Была самоотдача и вера друг в друга». Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

– Тяжёлый матч для нас, хороший соперник, тем более играл дома. Нам пришлось много обороняться и терпеть, Александр Самонов провёл феноменальный матч. Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым. Просили ребят сфокусироваться. Мы играли против команды, в которой много мастеров. Ребята молодцы, все играли в обороне, когда это нужно было.

– Известно, что с Пименовым?
– Он получил повреждение, завтра будет осмотр, так что там поймём, насколько он выбыл.

– Победили одного из фаворитов сегодня. Какое отношение хотите от игроков видеть к этой победе?
– Только начали чемпионат, гордиться пока нечем. Полезно было выиграть «Металлург» в плане уверенности, ребята поняли, что нужно верить и бороться до конца, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Металлург» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android