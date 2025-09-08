«Глупое поражение». Главный тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Глупое поражение. Не отличает нашу команду то, что мы удаляемся больше соперника. Тем более сегодня: очень глупые удаления получили. Первое — после которого пропустили гол. На ровном месте оказались вшестером — и вот это удаление в конце концов привело ко второму пропущенному голу. В чужой зоне удаляемся — такие моменты надо убирать.

Плюс сегодня было очень много брака в передачах. Когда хорошо выходили из зоны, продолжения не было. Могли выходить «два в один», «три в два», должны были решать, а в итоге слишком много неточных передач в завершении. Ну и, думаю, опять «чёрный глаз»: Тютнева похвалил — и всё. Мне, наверное, нельзя хвалить хоккеистов», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».