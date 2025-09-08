Скидки
Хоккей

«Глупое поражение». Главный тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»

«Глупое поражение». Главный тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

«Глупое поражение. Не отличает нашу команду то, что мы удаляемся больше соперника. Тем более сегодня: очень глупые удаления получили. Первое — после которого пропустили гол. На ровном месте оказались вшестером — и вот это удаление в конце концов привело ко второму пропущенному голу. В чужой зоне удаляемся — такие моменты надо убирать.

Плюс сегодня было очень много брака в передачах. Когда хорошо выходили из зоны, продолжения не было. Могли выходить «два в один», «три в два», должны были решать, а в итоге слишком много неточных передач в завершении. Ну и, думаю, опять «чёрный глаз»: Тютнева похвалил — и всё. Мне, наверное, нельзя хвалить хоккеистов», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Видео
«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Металлург» в овертайме
Новости. Хоккей
