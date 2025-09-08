Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Довольны результатом. Хороший первый период от нас. Во втором периоде начали некоторые вещи неправильно делать, инициатива перешла к сопернику. В третьем периоде она переходила, могли довести матч до победы. Соперник лёгкий, мастеровитый, наказал нас за ошибку. Первая игра – был мандраж, волнение. Ребята настраивались конкретно. «Шанхай» – очень весёлая команда», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Следующий матч команда из Владивостока проведёт с ЦСКА 10 сентября в Москве.