Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5) 0:2 Гераськин – 19:44 (4x5) 1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4) 2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4) 2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5) 3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5) 3:4 Гераськин – 65:00
«Довольны результатом. Хороший первый период от нас. Во втором периоде начали некоторые вещи неправильно делать, инициатива перешла к сопернику. В третьем периоде она переходила, могли довести матч до победы. Соперник лёгкий, мастеровитый, наказал нас за ошибку. Первая игра – был мандраж, волнение. Ребята настраивались конкретно. «Шанхай» – очень весёлая команда», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Следующий матч команда из Владивостока проведёт с ЦСКА 10 сентября в Москве.
