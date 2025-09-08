Тамбиев о дисциплине: есть у нас нападающий. Я брови схмурил, посмотрел на него. Он понял

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался об удалениях нападающего дальневосточной команды Даниила Гутика в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:3 ОТ).

– Удаления – от мандража?

– У нас есть праворукий нападающий, два раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он всё понял, надеюсь. Больше не будет удаляться, будет ногами дорабатывать, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате за «Адмирал», где отметился 26 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. В плей-офф на его счету шесть игр и 4 (2+2) очка.