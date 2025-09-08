Скидки
Тамбиев о дисциплине: есть у нас нападающий. Я брови схмурил, посмотрел на него. Он понял

Тамбиев о дисциплине: есть у нас нападающий. Я брови схмурил, посмотрел на него. Он понял
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался об удалениях нападающего дальневосточной команды Даниила Гутика в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5)     0:2 Гераськин – 19:44 (4x5)     1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4)     2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4)     2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5)     3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5)     3:4 Гераськин – 65:00    

– Удаления – от мандража?
– У нас есть праворукий нападающий, два раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он всё понял, надеюсь. Больше не будет удаляться, будет ногами дорабатывать, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате за «Адмирал», где отметился 26 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. В плей-офф на его счету шесть игр и 4 (2+2) очка.

