Тамбиев о дисциплине: есть у нас нападающий. Я брови схмурил, посмотрел на него. Он понял
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался об удалениях нападающего дальневосточной команды Даниила Гутика в матче с «Шанхайскими Драконами» (4:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5) 0:2 Гераськин – 19:44 (4x5) 1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4) 2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4) 2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5) 3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5) 3:4 Гераськин – 65:00
– Удаления – от мандража?
– У нас есть праворукий нападающий, два раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он всё понял, надеюсь. Больше не будет удаляться, будет ногами дорабатывать, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате за «Адмирал», где отметился 26 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. В плей-офф на его счету шесть игр и 4 (2+2) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:46
-
22:32
-
22:09
-
21:59
-
21:30
-
21:16
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:47
-
20:43
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:02
-
19:29
-
19:20
-
18:48
-
18:40
-
18:24
-
18:16
-
17:44
-
17:22
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:30