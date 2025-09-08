Скидки
Хоккей

Тамбиев: у «Адмирала» всё отработано. На турниры не летали, всё на грешной земле побыли

Тамбиев: у «Адмирала» всё отработано. На турниры не летали, всё на грешной земле побыли
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о подготовке команды к регулярным перелётам во время регулярного чемпионата КХЛ.

– Каково непривычно играть в том же часовом поясе, где тренировались?
– Это классно! Ничего не надо менять. По Москве тренировались месяц и сейчас играем. А что так-то не играть? Это же вообще здорово. Одно удовольствие. Сейчас начнём кругосветки делать, тогда посмотрим.

В Раубичах на три недели в лесу закрыл ребят. Потом в центр Минска переехали, картинку поменяли. У нас всё отработано. Ни на один турнир не слетали, всё на грешной земле побыли. Сейчас налетаемся. Одно удовольствие, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Комментарии
Новости. Хоккей
