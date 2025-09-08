Нападающий «Салавата Юлаева» Ян: эта победа над «Металлургом» придаст нам уверенности

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Эта победа придаст нам уверенности. Вторая игра в сезоне, все ребята старались. Не всё складывалось так, как хотели, но играли до конца, результат получился позитивным.
— У вас сегодня дубль, причём рабочий. Насколько важно для вас было забить?
— Безусловно, это придаёт уверенности. Когда команда выигрывает — это двойной бонус. Все ребята старались, чтобы победить. Приятно забивать, но много работы ещё впереди.
— «Салават Юлаев» часто хорошо играет в Магнитогорске. Сказывается ли то, что больше половины болельщиков на трибунах поддерживают уфимскую команду?
— Да, мы чувствовали поддержку, они придают нам энергии. Мы их слышим, это дарит нам дополнительную уверенность, — приводит слова Яна пресс-служба «Салавата Юлаева».
