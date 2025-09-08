Жерар Галлан высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от «Адмирала»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5) 0:2 Гераськин – 19:44 (4x5) 1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4) 2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4) 2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5) 3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5) 3:4 Гераськин – 65:00
— Начали очень медленно, и это стоило нам игры. Мы должны быть лучше. Надеюсь, это послужит нам хорошим уроком.
— Связано ли это с матчем со СКА?
— Не думаю, не должно быть так. Это только второй матч сезона. Меня разочаровало то состояние, в котором мы вышли. Мы смогли добыть очко в матче благодаря игре во втором и третьем периоде. Но нам нужно быть лучше все 60 минут, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
