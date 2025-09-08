Жерар Галлан высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от «Адмирала»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Начали очень медленно, и это стоило нам игры. Мы должны быть лучше. Надеюсь, это послужит нам хорошим уроком.

— Связано ли это с матчем со СКА?

— Не думаю, не должно быть так. Это только второй матч сезона. Меня разочаровало то состояние, в котором мы вышли. Мы смогли добыть очко в матче благодаря игре во втором и третьем периоде. Но нам нужно быть лучше все 60 минут, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.