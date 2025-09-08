Форвард «Металлурга» Вовченко: надо меньше удаляться, побольше забивать — и победа придёт

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Вроде неплохо играли, но столько удалений было, что подустали, наверное, ребята. Не должны были столько удаляться, нужно было спокойно доводить дело до победы.
— Чем объяснить такое количество удалений?
— Не надо объяснений. Просто нельзя столько удаляться и столько играть в меньшинстве. Нужно играть либо в большинстве, либо «пять на пять».
— Расскажите про свой гол.
— Робин хорошо отдал мне, и я сразу бросил.
— Как изменилась игра «Салавата Юлаева» по сравнению с прошлым сезоном?
— Примерно всё то же самое. Тренер остался, схема — та же.
— Чего в этих двух домашних матчах не хватило «Металлургу» для победы в основное время?
— Больше голов надо забивать. И тогда проблем не будет.
— Ключи к победе над московским «Динамо»?
— Меньше удаляться, побольше забивать. И победа придёт, — приводит слова Вовченко пресс-служба «Металлурга».
