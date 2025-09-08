Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал поражение от «Лады»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал поражение от «Лады»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Ладой» (3:4) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Чивилёв (Кугрышев, Холлоуэлл) – 08:52 (5x5)     1:1 Мэйсек (Бусыгин, Шаров) – 09:24 (5x5)     1:2 Бусыгин – 14:44 (5x5)     2:2 Кугрышев (Савчук, Чивилёв) – 35:09 (5x5)     3:2 Дяденькин (Земчёнок) – 41:25 (5x5)     4:2 Сёмин – 44:14 (5x5)     4:3 Мэйсек (Шаров, Воробьёв) – 57:39 (5x5)    

— Поздравляю всех болельщиков с началом чемпионата. Мы понимали, что соперник, играя дома, будет действовать агрессивно с первых минут. В принципе, справлялись с этими моментами. Здорово, что повели в первом периоде, реализовали свои моменты. Во втором периоде было много невынужденных потерь в средней зоне — соперник где-то за это нас и наказал. Что касается третьего периода, то при двух бросках соперника не сыграли плотно перед своими воротами, «Лада» свои моменты использовала. Когда мы ещё вели в счёте 2:1, то имели хорошие моменты, но не забили. В третьем периоде основное — это большинство, где здорово вратарь соперника сыграл, и мы не смогли реализовать свои моменты.

— Вы говорили, что в новом сезоне «Автомобилист» берёт курс на новую тактику. Насколько сегодня ваши ожидания совпадали с реальностью?
— Нужно время, чтобы привыкнуть к этой тактике. Она более агрессивная. Ребята притираются к ней, притираются друг к другу. Посмотрим видео. Были и неплохие моменты, и не очень хорошие моменты, где мы неправильно осуществляли эту тактику. Основное по этой игре — реализация моментов, — приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.

