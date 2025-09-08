Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал поражение от «Лады»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Ладой» (3:4) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

— Поздравляю всех болельщиков с началом чемпионата. Мы понимали, что соперник, играя дома, будет действовать агрессивно с первых минут. В принципе, справлялись с этими моментами. Здорово, что повели в первом периоде, реализовали свои моменты. Во втором периоде было много невынужденных потерь в средней зоне — соперник где-то за это нас и наказал. Что касается третьего периода, то при двух бросках соперника не сыграли плотно перед своими воротами, «Лада» свои моменты использовала. Когда мы ещё вели в счёте 2:1, то имели хорошие моменты, но не забили. В третьем периоде основное — это большинство, где здорово вратарь соперника сыграл, и мы не смогли реализовать свои моменты.

— Вы говорили, что в новом сезоне «Автомобилист» берёт курс на новую тактику. Насколько сегодня ваши ожидания совпадали с реальностью?

— Нужно время, чтобы привыкнуть к этой тактике. Она более агрессивная. Ребята притираются к ней, притираются друг к другу. Посмотрим видео. Были и неплохие моменты, и не очень хорошие моменты, где мы неправильно осуществляли эту тактику. Основное по этой игре — реализация моментов, — приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.