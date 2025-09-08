Скидки
Главная Хоккей Новости

Игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски: каждый матч надо выкладываться так, как сегодня

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски оценил победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) и рассказал о своей победной шайбе в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

– Провели два хороших матча на выезде. Что изменили в игре, что позволило сегодня победить?
– Было неприятно проигрывать в первом матче. Понимали, что нельзя проигрывать две встречи, была ответственность. Хорошо сыграли в меньшинстве, Александр Самонов был великолепен, из-за этого победили.

– Ваш гол в овертайме: увидели, что дальний угол вратарь приоткрыл?
– Я видел, что у него было открыто под блином, но отмечу Данила Алалыкина, он убрал на себя двух игроков и выдал мне конфету, мне оставалось только бросить.

– Много разговоров было в начале сезона, что «Салават» стал слабее, но сегодняшний матч доказал обратное. Как относитесь к таким разговорам про команду?
– У нас молодой коллектив, мы понимаем, что каждая игра будет важной. Нет такого, что мы можем проскочить где-то. Сейчас в сентябре жёсткие соперники, которые не дадут шанс выиграть, если мы не сыграем на полную. Каждый матч надо выкладываться так, как сегодня, — приводит слова Хмелевски пресс-служба клуба.

