Игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски: каждый матч надо выкладываться так, как сегодня

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски оценил победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) и рассказал о своей победной шайбе в овертайме.

– Провели два хороших матча на выезде. Что изменили в игре, что позволило сегодня победить?

– Было неприятно проигрывать в первом матче. Понимали, что нельзя проигрывать две встречи, была ответственность. Хорошо сыграли в меньшинстве, Александр Самонов был великолепен, из-за этого победили.

– Ваш гол в овертайме: увидели, что дальний угол вратарь приоткрыл?

– Я видел, что у него было открыто под блином, но отмечу Данила Алалыкина, он убрал на себя двух игроков и выдал мне конфету, мне оставалось только бросить.

– Много разговоров было в начале сезона, что «Салават» стал слабее, но сегодняшний матч доказал обратное. Как относитесь к таким разговорам про команду?

– У нас молодой коллектив, мы понимаем, что каждая игра будет важной. Нет такого, что мы можем проскочить где-то. Сейчас в сентябре жёсткие соперники, которые не дадут шанс выиграть, если мы не сыграем на полную. Каждый матч надо выкладываться так, как сегодня, — приводит слова Хмелевски пресс-служба клуба.