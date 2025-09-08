Главный тренер «Металлурга»: Толчинский пока не вписывается в наши тактические действия

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему новичок команды нападающий Сергей Толчинский не играл в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

— Почему Толчинский и Орехов остались вне заявки?

— У Орехова микроповреждение. Что касается Толчинского… У меня есть опыт, который дал мне Алексей Олегович Бобров, когда я работал в «Автомобилисте». Это, наверное, единственный случай в КХЛ, когда меня не уволили, а отстранили от работы. Он сказал правильные слова: «Посмотри сверху хоккей, сделай переоценку ценностей». Я взял этот взгляд со стороны, и после этого мы выдали серию из 10 побед, вошли в плей-офф. С тех пор я часто это практикую: если у хоккеиста что-то не идёт — даёшь ему паузу, чтобы он посмотрел на игру со стороны и оттолкнулся от этого. Так я сделал сейчас с Толчинским, до этого — ещё с рядом игроков.

— Можете объяснить, что конкретно ему нужно пересмотреть в своей игре, оказавшись сверху, на трибунах? В чём именно его взгляд должен измениться?

— Значит так, рассказываю. Наши тактические действия во многом нацелены на прохождение средней зоны. Пока Серёга Толчинский не вписывается в наши действия, потому что раньше играл в других командах иначе. Мы добиваемся того, чтобы его мастерство было направлено не только в чужой зоне, но и в прохождении средней зоны — тогда оно будет эффективнее. Поэтому мы дали ему возможность посмотреть хоккей сверху, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».