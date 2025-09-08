Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга»: Толчинский пока не вписывается в наши тактические действия

Главный тренер «Металлурга»: Толчинский пока не вписывается в наши тактические действия
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему новичок команды нападающий Сергей Толчинский не играл в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

— Почему Толчинский и Орехов остались вне заявки?
— У Орехова микроповреждение. Что касается Толчинского… У меня есть опыт, который дал мне Алексей Олегович Бобров, когда я работал в «Автомобилисте». Это, наверное, единственный случай в КХЛ, когда меня не уволили, а отстранили от работы. Он сказал правильные слова: «Посмотри сверху хоккей, сделай переоценку ценностей». Я взял этот взгляд со стороны, и после этого мы выдали серию из 10 побед, вошли в плей-офф. С тех пор я часто это практикую: если у хоккеиста что-то не идёт — даёшь ему паузу, чтобы он посмотрел на игру со стороны и оттолкнулся от этого. Так я сделал сейчас с Толчинским, до этого — ещё с рядом игроков.

— Можете объяснить, что конкретно ему нужно пересмотреть в своей игре, оказавшись сверху, на трибунах? В чём именно его взгляд должен измениться?
— Значит так, рассказываю. Наши тактические действия во многом нацелены на прохождение средней зоны. Пока Серёга Толчинский не вписывается в наши действия, потому что раньше играл в других командах иначе. Мы добиваемся того, чтобы его мастерство было направлено не только в чужой зоне, но и в прохождении средней зоны — тогда оно будет эффективнее. Поэтому мы дали ему возможность посмотреть хоккей сверху, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
«Глупое поражение». Главный тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android