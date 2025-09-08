Сегодня, 8 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 8 сентября 2025 года:

«Авангард» — «Ак Барс» — 1:2;

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 2:3 ОТ;

«Лада» — «Автомобилист» — 4:3;

«Шанхайские Драконы» — «Адмирал» — 3:4 Б;

«Торпедо» — СКА — 3:2 ОТ.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.