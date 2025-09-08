Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 8 сентября 2025 года

Сегодня, 8 сентября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 сентября 2025 года:

«Магнитка» — «Торос» — 3:2 ОТ;

«Омские Крылья» — «Нефтяник» — 4:2;

«Горняк-УГМК» — «Олимпия» — 7:3;

«Зауралье» — ХК «Челны» — 5:2;

«Южный Урал» — «Ижсталь» — 4:5 Б;

«Челмет» — «Молот» — 1:3;

«Рубин» — «Барс» — 4:0;

«Югра» — ЦСК ВВС — 1:2 Б.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».