Сегодня, 8 сентября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 8 сентября 2025 года:
«Магнитка» — «Торос» — 3:2 ОТ;
«Омские Крылья» — «Нефтяник» — 4:2;
«Горняк-УГМК» — «Олимпия» — 7:3;
«Зауралье» — ХК «Челны» — 5:2;
«Южный Урал» — «Ижсталь» — 4:5 Б;
«Челмет» — «Молот» — 1:3;
«Рубин» — «Барс» — 4:0;
«Югра» — ЦСК ВВС — 1:2 Б.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».