Результаты матчей МХЛ на 8 сентября 2025 года

Сегодня, 8 сентября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 8 сентября 2025 года:

«Омские Ястребы» — «Авто» — 8:1;

«Кузнецкие Медведи» — «Белые Медведи» — 3:5;

МХК «Спартак» — МХК «Динамо» Спб — 2:0;

«Локо» — «Академия Михайлова» — 7:1;

«Алмаз» — «Динамо» М — 0:3;

«Красная Армия» — «СКА-1946» — 3:1.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.