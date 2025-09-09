Скидки
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Торпедо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Торпедо»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от «Торпедо» (2:3 ОТ) в Нижнем Новгороде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

«Сегодня была эмоциональная игра для меня. Желаю Алексею Исакову, с которым у нас сложились хорошие отношения, когда он работал в МХЛ и ВХЛ, дальнейших успехов.

Мы почти весь матч играли в меньшинстве, так как потеряли Джозефа Бландизи и пришлось перестраиваться, искать дополнительные ресурсы. Рокко Гримальди сейчас практически не в игре, так как его жена ожидает двойню. Трудно концентрироваться на игре в такой ситуации. Эпизода с Бландизи я не видел. Я просто сделал скидку на то, что это была его первая игра. Я встал на его защиту, хотел, чтобы арбитры были терпеливы. Матвей Короткий сам попросился играть в двух звеньях, и сделал ту работу, которую мы от него ждали», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

СКА потерпел второе поражение на старте сезона, проиграв «Торпедо» в овертайме
