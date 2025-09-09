Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Торпедо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от «Торпедо» (2:3 ОТ) в Нижнем Новгороде.

«Сегодня была эмоциональная игра для меня. Желаю Алексею Исакову, с которым у нас сложились хорошие отношения, когда он работал в МХЛ и ВХЛ, дальнейших успехов.

Мы почти весь матч играли в меньшинстве, так как потеряли Джозефа Бландизи и пришлось перестраиваться, искать дополнительные ресурсы. Рокко Гримальди сейчас практически не в игре, так как его жена ожидает двойню. Трудно концентрироваться на игре в такой ситуации. Эпизода с Бландизи я не видел. Я просто сделал скидку на то, что это была его первая игра. Я встал на его защиту, хотел, чтобы арбитры были терпеливы. Матвей Короткий сам попросился играть в двух звеньях, и сделал ту работу, которую мы от него ждали», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.