Сегодня, 9 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

17:00. «Барыс» — «Амур»;

19:00. «Нефтехимик» — «Трактор»;

19:30. «Спартак» — «Динамо» Мн;

19:30. «Локомотив» — «Северсталь»;

19:30. «Динамо» М — «Сочи».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.