Расписание матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года

Комментарии

Сегодня, 9 сентября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Белые Медведи»;
14:30. «Красноярские Рыси» — «Реактор»;
14:30. «Сибирские Снайперы» — «Спутник»;
15:30. «Омские Ястребы» — «Авто»;
17:30. «Тюменский Легион» — «АКМ-Юниор»;
18:30. «Алмаз» — МХК «Динамо»;
18:30. «Локо» — «Академия Михайлова»;
19:00. Академия СКА — «Амурские Тигры»;
19:00. «Динамо-Карелия» — «Тайфун»;
19:30. «Динамо-Шинник» — «Сахалинские Акулы».

