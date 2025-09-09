Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года

Сегодня, 9 сентября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» — «Белые Медведи»;

14:30. «Красноярские Рыси» — «Реактор»;

14:30. «Сибирские Снайперы» — «Спутник»;

15:30. «Омские Ястребы» — «Авто»;

17:30. «Тюменский Легион» — «АКМ-Юниор»;

18:30. «Алмаз» — МХК «Динамо»;

18:30. «Локо» — «Академия Михайлова»;

19:00. Академия СКА — «Амурские Тигры»;

19:00. «Динамо-Карелия» — «Тайфун»;

19:30. «Динамо-Шинник» — «Сахалинские Акулы».